MINISTARSTVO ĆE FINANSIRATI IZGRADNJU DVA IGRALIŠTA U OPŠTINI ĆIĆEVAC

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović posetio je novootvoreno Jedinstveno upravno mesto u opštini Ćićevac, u koje je Ministarstvo uložilo više od 6,7 miliona dinara, kao i dve parcele u naseljima Pojate i Stalać na kojima će biti izgrađena dva dečija igrališta uz pomoć Ministarstva u iznosu od 7,5 miliona dinara.

Prilikom posete Ćićevcu, Martinović je konstatovao da je opština nasledila ogromne probleme od prošlog rukovodstva i da je sada zadatak države da pomogne predsednici opštine, a da će on kao ministar i član Vlade da upozna kolege sa prioritetima.

„Cilj nam je da se reše ogromna dugovanja koja su nasleđena i da se na teritoriji opštine realizuje bar jedna investicija. Da se bar sto ljudi ovde zaposli, jer postoji radna zona i potencijal, ali jednostavno se vidi da niko nije vodio računa o građanima u prošlosti“, kazao je Martinović.

Govoreći o projektu Jedinstveno upravno mesto Martinović je naglasio da je Ministarstvo ove godine izdvojilo 88 miliona dinara za otvaranje 13 novih, te da već postoje brojna jedinstvena upravna mesta u Srbiji. U Srbiji trenutno funkcioniše 37 jedinstvenih upravnih mesta, dok je planirano da do kraja godine bude otvoreno još njih 18. On je ukazao na to da je veliki uspeh to što se pokazalo da građani brže ostvaruju prava u onim mestima koji imaju Jedinstveeno upravno mesto.

Ističući da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i ranije je pomagalo opštini kroz različite projekte, ministar Martinović je naglasio da će se sa ovom politikom pružanja pomoći i nastaviti.

Podsetimo, Ugovor o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa opštinama i gradovima potpisan je u februaru ove godine. Ministarstvo je opredelilo 490 miliona dinara za najrazličitije, uglavnom infrastrukturne projekte za lokalnu samoupravu širom Srbije.

Ovom prilikom ministar Martinović je održao sastanak sa predsednicom opštine Ćićevac dr Mirjanom Krkić i načelnikom Rasinskog okruga Ivanom Anđelićem.