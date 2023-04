METEOS: U PETAK OBLAČNO, MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U petak oblačno sa moguće malo slabe kiše ponegde na severu, istoku i u centralnim predelima, a na planinama na istoku sa slabim snegom. Na krajnjem zapadu i jugu Srbije biće sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 8°C na istoku i jugoistoku do 12°C u Loznici. Uveče je samo na severu moguća slaba kiša. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa moguće malo slabe kratkotrajne kiše, ali veći deo dana ipak suvo vreme. Vetar slab do uemren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo.

U subotu oblačno sa povremenom kišom, a na jugu Srbije toplije sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab severni i severozapadni, a na jugu Srbije južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 4°C na severu, a maksimalna od 8°C na severu do 15°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 4°C do 7°C.

U nedelju i ponedlejak pretežno oblačno sa povremenom kišom uz malo veću temperaturu, ali i dalje hladnije od proseka za početak aprila. Na planinama će padati slab sneg povremeno. U utorak duž sunčani periodi i znatno toplije.