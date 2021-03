METEOS: ZAHLAĐENJE SA KIŠOM U PONEDELJAK

U noći između nedelje i ponedeljka obilnija kiša koja se premešta od severa ka jugu Srbije. U ponedeljak zahlađenje sa kišom i pojačanim severnim vetrom, a na planinama iznad 700 mnv sa snegom. Ponegde u nižim predelima zapadne Srbije može biti susnežice. Na severu Vojvodine padavine prestaju uz delimično razvedravanje popodne. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 5°C u Užicu do 10°C u Negotinu i na severu Vojvodine.

U ponedeljak u Kruševcu zahlađenje sa kišom. Vetar umeren do pojačan severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 7°C.

Od utorka do petka hladnije od proseka sa povremenom kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom. Ponegde i u nižim predelima može biti susnežice i snega u sredu i četvrtak.