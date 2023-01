METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU ZAHLAĐENJE SA KIŠOM

U utorak zahlađenje sa kišom, a na planinama iznad 700 mnv će padati sneg. U nižim predelima zapadne Srbije je moguća susnežica i sneg krajem dana. Vetar u skretanju sa jugoistočnog na severni i severozapadni, popodne umeren do pojačan. Pritisak ispod normale sa tendencijom porasta. Jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, što će biti i maksimalna, a minimalna temperatura uveče od 2°C do 5°C. Uveče kiša, a na zapadu susnežica i sneg. Temperatura u 22 sata od 2°C do 5°C.

U utorak u Kruševcu zahlađenje sa kišom. Vetar južni, a krajem dana severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, a popodnevna oko 7°C. Uveče kiša. Temperatura u 22 sata oko 6°C i u padu tokom noći.

U sredu na severu Vojvodine padavine prestaju. U ostalim predelima oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Na zapadu i jugu Srbije je moguća formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 10.-ak cm. Na planinama će pasti oko 30 cm snega do srede uveče. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče padavine prestaju. Temperatura u 22 sata od 0°C do 4°C.

U četvrtak suvo u većem delu dana, a popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša, a na planinama sneg. U petak i za vikend sledi postepeni porast dnevne temperature uz pretežno suvo vreme.