METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU TOPLO, OKO 17°C

U utorak ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Uveče će doći do postepenog formiranja magle u Vojvodini. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 5°C u Beogradu, a maksimalna od 15°C do 19°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 17°C.

U sredu ujutru magla po Vojvodini, u dolini Morave i po kotlinama. Magla će se zadržati pre podne i izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, dok će popodne biti malo sunčanih intervala. Na severu Srbije svežije nego u utorak, a u ostalim predelima i na planinama sunčano i toplo. U četvrtak i petak preovlađivaće sunčano u svim krajevima i znatno toplije vreme od proseka za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama od 15°C do 20°C u petak. Za sledi vikend zahlađenje uz vrlo malo sporadičnih padavina u subotu.