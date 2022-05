METEOS: U UTORAK TOPLO I SPARNO, POPODNE MOGUĆA KIŠA

U utorak pretežno sunčano i toplo ili vrlo toplo. Biće toplije za oko 5°C u odnosu na ponedeljak. Rano ujutru i prepodne prolazno naoblačenje sa malom šansom za moguću prolaznu kratkotrajnu kišu. Tokom dana pretežno sunčano uz prolazno naoblačenje koje zahvata centralne i južne predele. U popodnevnim časovima je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab jugoistočni i južni, u Banatu umeren. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna dnevna od 27°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 22°C.

U utorak u Kruševcu vrlo toplo i sparno uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana i duže sunčane periode. Popodne sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 20°C.

U sredu pretežno sunčano i sparno uz još toplije vreme i slab prolazni dnevni razvoj oblačnosti sa temperaturama oko ili malo iznad 33°C. U popodnevnim časovima na jugu Srbije je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U četvrtak i petak toplo ili vrlo toplo i pretežno sunčano tokom dana sa razvojem prolazne dnevne oblačnosti sa šansom za prolaznu kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Veća šansa za padavine je u popodnevnim časovima na jugu i jugozapadu Srbije. Za vikend nestabilnije i pretežno oblačno vreme sa pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom uz značajni pad temperature u nedelju.