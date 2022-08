METEOS: U UTORAK SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA DO 32°C

U utorak nakon svežeg i prijatnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 25°C.

U utorak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 32°C.

U sredu pretežno sunčano i još malo toplije nego u utorak. U toku dana biće slabog lokalnog razvoja oblaka. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U drugoj polovini sedmice sunčano i sve toplije uz vrućinu, a maksimalne temperature će biti malo iznad 35°C. Blago izraženo osveženje je moguće od nedelje.