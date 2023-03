METEOS: U UTORAK OBLAČNO I MALO HLADNIJE

U utorak u Vojvodini suvo uz razvedravanje i sunčane periode. U ostalim krajevima Srbije oblačno sa kišom povremeno. Više padavina biće na jugu Srbije, od 10 do 15 lit/m2. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 19°C na severu. Uveče kiša na jugu i jugoistoku, a u ostalim krajevima prestaje. Temperatura u 22 sata od 7°C do 11°C.

U utorak u Kruševcu oblačno i malo svežije sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 8°C, a maksimalna do 15°C. Uveče slaba kiša koja prestaje. Temperatura u 22 sata ponovo oko 8°C.

U sredu suvo sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 12°C.

U četvrtak i petak sunčano i znatno toplije, u svim krajevima iznad 20°C. U subotu prolazna oblačnos sa moguće malo kratktorajne kiše ponegde i nekoliko stepeni niža temperatura nego u petak. U nedelju toplo, ali uz naoblačenje sa kišom krajem dana, a u ponedeljak hladnije sa kišom.