METEOS: U UTORAK JOŠ MALO TOPLIJE, U KRUŠEVCU DO 18°C

U utorak još malo toplije vreme sa sunčanim periodima uz nešto više oblaka na severu Vojvodine gde je moguća kratkotrajna kiša u toku jutra i prepodneva. Ostali deo dana svugde suvo. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 4°C do 10°C.

U utorak u Kruševcu još malo toplije vreme sa sunčanim periodima. Vetar slab južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 18°C.

U sredu toplo za ovo doba godiine sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U četvrtak takođe toplo, a popodne naoblačenje koje donosi kišu severnim predelima koja se širi ka ostalim krajevima do kraja dana. U petak kiša na krajnjem jugu Srbije, a na severu suvo sa sunčanim periodima. U subotu toplo uz novo naoblačenje sa kišom popodne i uveče. U nedelju malo svežije, ali i dalje iznad proseka uz povremenu kišu.