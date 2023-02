METEOS: U SUBOTU TOPLO ZA OVO DOBA GODINE I UGLAVNOM SUVO

U subotu toplo za ovo doba godine i preovlađujuće suvo. Samo je ujutru moguća kratkotrajna kiša na istoku Vojvodine. Oblačnost odlazi na istok ka Rumuniji i u ostalom delu dana svugde suvo uz sunčane intervale i malu do umerenu oblačnost. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C u Požegi do 7°C u Beogradu, a maksimalna od 13°C u Dimitrovgradu do 17°C u centralnim predelima. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sata od 4°C do 10°C.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine i preovlađujuće suvo uz sunčane intervale i malo oblaka. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 0°C, a maksimalna do 17°C.

U nedelju takođe toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima. Popodne dolazi do naoblačenja na severu Vojvodine koje će usloviti kišu krajem dana po Vojvodini, a u noći ka ponedeljku i u centralnim predelima Srbije. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 7°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče kiša po Vojvodini koja se premešta ka jugu, a u ostalim predelima suvodo ponoći. Temperaturu u 22 sata od 5°C do 10°C.

U ponedeljak malo hladnije sa prolaznom kišom na jugu Srbije, a u planinama iznad 900 mnv sa snegom koji brzo prestaje. Na severu Srbije nastupa razvedravanje već u toku jutra, a sredinom dana se tazvedrava i u centralnim predelima. U utorak i sredu pretežno sunčano i znatno toplije od proseka, u toku dana oko ili malo iznad 15°C. U četvrtak na petak je moguće naoblačenje sa kišom.