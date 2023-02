METEOS: U PETAK ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA I PRETEŽNO SUNČANO

U petak ujutru pojava slabog mraza i ređe magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine sa malo oblaka na severu Vojvodine. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 4°C, a maksimalna od 10°C u Užicu do 16°C u Loznici. Uveče suvo uz naoblačenje u Vojvodini gde je oko ponoći moguća kratkotrajna kiša. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 9°C.

U petak u Kruševcu znatno toplije od proseka uz pretežno sunčano vreme. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko -3°C, a maksimalna do 14°C.

U subotu ujutru je moguća kratkotrajna kiša na severu i istoku Vojvodine. Oblačnost brzo odlazi na istok i tokom dana svugde suvo uz sunčane intervale i umerenu oblačnost. Vetar slab zapadni i jugozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 12°C do 17°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 9°C.

U nedelju takođe toplo za ovo doba godine sa sunčanim peridoima i malo oblaka. Krajem dana naoblačenje sa kišom zahvata sever Vojvodine i u noći ka ponedeljku se premešta na ostale krajeve.

U ponedeljak nešto hladnije sa prolaznom kišom koja se brzo premešta ka jugu Srbije, dok na severu nastupa delimično razvedravanje. Na planinama iznad 800 mnv će padati sneg. U utorak toplije sa dužim sunčanim periodima.