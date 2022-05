METEOS: U SUBOTU SVEŽIJE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 25°C

U subotu znatno hladnije na severu Srbije sa kišom povremeno, a na jugu toplije, ali sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Dnevna temperatura za 10-ak stepeni niža na severu nego u petak, a jutro toplije nego večernji sati, zbog zahlađenja. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak na jugu Srbije malo ispod normale, a na severu oko ili malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna dnevna od 16°C u Subotici do 30°C na jugu, u Vranju, ali i tamo u padu popodne. Uveče hladnije sa kišom povremeno. Temperatura u 22h od 12°C do 15°C.

U subotu u Kruševcu postepeno osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar pre podne slab, a popodne umeren severnih pravaca. Pritisak oko ili malo ispod normale. Jutarnja temperatura 16°C, maksimalna do 25°C, popodne u padu.

U nedelju sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, ali i sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura od 9°C do 12°C, maksimalna dnevna od 18°C do 21°C.

U ponedeljak malo toplije uz delimično razilaženje oblaka i sunčane periode. U toku popodneva biće uslova za kratkotrajne lokalne pljuskove. Od utorka pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vreme uz veliku vrućinu od 1. do 5. juna i maksimalne temperature od 33°C do 38°C u ovom periodu.