METEOS: U SUBOTU SUNČANO I JAKA VRUĆINA

U noći između petka i subote biće jačih lokalnih pljuskova na severu Srbije. U subotu malo niža i prijatnija temperatura u severnim i centralnim predelima Srbije uz sunčane periode, ali sa mogućim lokalnim pljuskovima popodne i krajem dana. Na jugu Srbije sunčano i veoma jaka vrućina. Vetar slab severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 28°C u Subotici i Somboru do čak 39°C na jugu Srbije, u Vranju. Uveče su mogući pljuskovi u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22 sata od 20°C na severu do 30°C na jugu.

U subotu u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna oko 35°C.

U nedelju u većini krajeva malo manja vrućina. Ipak, na jugu će biti oko 35°C, a na severu oko 30°C. Biće dužih sunčanih perioda uz razvoj oblaka popodne koji može usloviti pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova, sa većom šansom u zapadnim i centralnim predelima. Vetar slab severozapadni, popodne u skretanju na južni na severu Srbije. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 30°C na severu do 36°C na jugu Srbije. Uveče pljuskovi u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 20°C do 30°C.

Početkom iduće sedmice ponovo jaka vrućina. U utorak na jugu Srbije temperatura čak do 42°C, ali će na severu Vojvodine biti dosta niža, malo iznad 30°C.

Između utorka i srede treba očekivati jače lokalne pljuskove i nepogode, a u sredu sledi osveženje.