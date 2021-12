METEOS: U SUBOTU PREPODNE SUNČANO, POPODNE KIŠA

U nedelju novo naoblačenje donosi povremenu kišu, najpre severu i zapadu Srbije, a zatim i ostalim krajevima. Na planinama iznad 1400 mnv će padati sneg. Vetar slab južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna od 5°C na severu Vojvodine do 12°C na jugu Srbije. Uveče kiša povremeno. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U nedelju u Kruševcu pre podne sunčani intervali, a popodne naoblačenje sa kišom. Vetar slab istočni i južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna do 12°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 6°C.

U ponedeljak novo naoblačenje donosi kišu, a na zapadu Srbije susnežicu i vlažan sneg. Na planinama povećanje visine snega. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 3°C na zapadu Srbije do 8°C na jugu. Uveče kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U utorak hladnije sa susnežicom i snegom sneg i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača od 2 do 10 cm. Na planinama jači sneg uz dalje povećanje visine snega koja će do srede ujutru na Zlatiboru biti oko 40 do 50 cm, a na Kopaoniku ukupna visina snega do srede od 60 do 80 cm.

U sredu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani intervali uz porast temperature u odnosu na utorak.