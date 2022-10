METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU TEMPERATURA DO 19°C

U sredu nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u utorak za 3 do 5 stepeni. Nešto oblaka biće u prvom delu dana u zapadnim i južnim predelima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 18°C na jugu jugoistoku do 22°C ponegde na zapadu i severozapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U sredu u Kruševcu nakon hladnog jutra, tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 19°C.

U četvrtak nakon hladnog i ponegde maglovitog jutra, tokom dana relativno toplo za ovo doba godine uz sunčane intervale i malo oblaka. Vetar slab, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 16°C.

Do kraja sedmice i početkom iduće suvo sa sunčanim intervalima uz malu do umerenu oblačnost. Biće malo toplije od proseka za ovo doba godine.