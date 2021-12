METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU HLADNO I OBLAČNO

U sredu hladno sa slabim jutarnjim mrazevima i maglom ponegde, a tokom dana preovlađujuće suvo sa niskim oblacima i sumaglicom uz moguće vrlo malo kratkotrajnih sunčanih intervala. Poneka pahulja snega je moguća u centralnim i južim predelima Srbije, a samo u Timočkoj Krajini može biti više sunčanih perioda uz malo veću temperaturu. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna od 1°C do 3°C, u Negotinu do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 1°C.

U sredu u Kruševcu hladno i pretežno oblačno uz moguću poneku pahulju snega, ali veći deo dana suvo. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -2°C, a maksimalna 1°C. Uveče suvo.

U četvrtak hladno sa slabijim jutarnjim mrazem i maglom, a tokom dana sa niskim oblacima i sumaglicom. Kasnije popodne na severu Srbije može biti malo kiše i susnežice koja se uveče premešta ka centralnim predelima Srbije. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 2°C do 6°C.

U petak sledi manji porast temperature, a u subotu hladnije sa susnežicom i snegom, osim na severu Vojvodine. U nedelju će padati slab sneg na jugozapadu i jugu Srbije. U ponedljak suvo uz manji porast dnevne temperature, a od utorka ponovo hladno.