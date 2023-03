METEOS: U SREDU TOPLIJE OD PROSEKA, U KRUŠEVCU I DO 19°C

U sredu toplo za ovo doba godiine sa sunčanim periodima i malom do umerenom oblačnošću. Nešto više oblaka biće na severu Vojvodine gde je moguća poneka kap kiše. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 15°C u Subotici do 20°C u Kragujevcu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu toplo za ovo doba godiine sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna i do 19°C.

U četvrtak toplo sa sunčanim periodima uz naoblačenje sa kišom na severu Vojvodine koje se popodne širi na veći deo severne Srbije, a uveče zahvata i centralne i južne predele. Vetar umeren južni i jugozapadni, popodne na severu Srbije zapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče kiša u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U petak oblačno sa kišom na jugozapadu i jugu Srbije i u centralnim predelima, a na severu suvo sa sunčanim intervalima. U subotu toplo uz novo naoblačenje sa kišom popodne i uveče na severu Srbije. U nedelju svežije uz razvedravanje na severu i kišu na jugu Srbije, a u planinama sa snegom koji prestaje tokom dana. Od ponedeljka ponovo toplo za ovo doba godine.