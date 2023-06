METEOS: U SREDU NAOBLAČENJE SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA

U noći ka sredi naoblačenje sa pojavom kiše i pljuskova zahvata Vojvodinu, a u sredu tokom dana i ostale predele uz značajno osveženje. Kišni oblaci se premeštaju ka jugu, a na severu Vojvodine dolazi do delimičnog razvedravanja sredinom dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C na jugu do 18°C u Negotinu, a maksimalna od 19°C na zapadu Srbije do 28°C na krajnjem jugu, u Vranju, ali i tamo u padu popodne. Uveče kiša u južnim predelima, a na severu pretežno suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U sredu u Kruševcu postepeno naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 23°C i u padu popodne. Uveče kiša koja prestaje.

U četvrtak malo toplije uz prijatnu temperaturu i duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U petak sunčano i još toplije, blizu 30°C u većini predela. U subotu pretežno sunčano i toplo u prvom delu dana, a popodne jači razvoj oblačnosti sa pojavom lokalnih pljuskova, najpre na zapadu i severu Srbije. U nedelju malo svežije i prijatnije vreme uz prolaznu kišu koja odlazi ka jugu.