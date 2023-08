METEOS: U SREDU JUTRO VRLO SVEŽE, U KRUŠEVCU 9°C

U sredu nakon vrlo hladnog jutra, tokom prepodneva pretežno sunčano, a od sredine dana preko Srbije prelazi umerena oblačnost iz pravca severozapada. Biće malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab, ujutru istočni i jugoistočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U sredu u Kruševcu jutro vrlo sveže, a tokom dana prijatno i sunčano vreme sa malo oblaka popodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 27°C. Uveče suvo.

U četvrtak sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Pojava pljuskova će biti ređa, a nešto veća šansa je na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 24°C do 26°C. Uveče su mogući lokalni pljuskovi na jugu koji brzo prestaju. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U petak i za vikend sunčano i postepeno toplije. Od nedelje ponovo vrućina u svim krajevima i dnevna temperatura iznad 30°C.