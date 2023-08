47. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI

„Jedini pravi 47. Festival filmskog scenarija – Gorki list“, posvećen scenaristima, održaće se od 12. do 17. avgusta u Vrnjačkoj Banji. Na pres konferenciji za medije održanoj u MTS dvorani u Beogradu, 3. avgusta, predstavljen je bogat i raznovrstan program festivala. U trci za najbolji scenario biće petnaest filmova, od kojih je čak pet premijera. Predstavnicima medija obratili su se: Saša Milenković, direktor Kulturnog centra Vrnjačka Banja, Marko Jovičić, izvršni producent i reditelj Festivala, Radenko Ranković, jedan od selektora Festivala, Saša Radojević, član žirija, Alekdandra Dogandžić, predstavnica kompanije Gorki list, Rok Radiša, scenarista i glumac, Rade Ćosić, scenarista i glumac, kao i glumac Bora Nenić. Moderator konferencije bila je Biljana Obradović.

Filmska manifestacija pod sloganom „Nema odustajanja“ počeće svečanim otvaranjem na Trgu kulture, gde će publika moći da uživa u muzičko poetskoj večeri glumca Ivana Bosiljčića pod nazivom „Naše veče“. Nakon vatrometa i svečane dodele nagrade „Zlatno pero Gordana Mihića“, koju dodeljuje Umetničko veće FFS-aa izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji, premijerno će biti prikazan film „Koma“ Petra Jakonića, a nakon ovog ostvarenja i „Prigušivač“ Gorana Nikolića. Tokom Festivala biće prikazani filmovi: „Vera“, „Munje Opet“, „Indigo Kristal“, „Vučje bobice“, „Trag divljači“, „Sveta Petka – krst u pustinji“, kao i premijere „Ko živ ko mrtav“, „Kristina“, „Usta puna zemlje“, „Da li ste videli ovu ženu?“, „Ovuda će proći put“, „Momak i devojke“, „Troje“ i „Zima jednog proleća“.

Saša Radojević, filmski kritičar, reditelj i publicista, kao i član žirija koji će ove godine odlučivati o najboljim filmskim pričama i nagradama, rekao je da je ono što je posebno važno to da će se u Vrnjačkoj Banji prikazivati filmovi koji predstavljaju marginalni deo ovdašnje proizvodnje, tako da ovaj festival predstavlja najdemokratičniji filmski festival u Srbiji. Takođe, dodao je da samom činjenicom da postoje tri nagrade, pored toga što se vrednuje scenario, postoji mogućnost za afirmaciju određenih filmova i mnogi autori koji inače ne bi mogli da se probiju pred establišment, zahvaljujući Filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji imaju mogućnost da dođu do jedne od tri nagrade.

Podsećajući na istoriju festivala filmskog scenarija i njegovo prvo izdanje koje je organizovano 1977. godine, o njegovom značaju i ovogodišnjem programu govorio je Saša Milenković, direktor Kulturnog centra Vrnjačka Banja, uputivši poziv svima da prisustvuju festivalu koji će biti ispunjen bogatim programom i zabavnim karakterom.

Radenko Ranković, član selekcione komisije, rekao je da je konkurs raspisan na sajtu Filmskog centra Srbije, i da je prijavljeno bilo 39 naslova, što govori o kontinuitetu i ozbiljnosti srpske kinematografije. Dodao je da je ostalo više od dvadeset naslova koji su uzeti u ozbiljno razmatranje, ali izabrani su oni koji po svojim bioskopskim, filmskim i drugim kvalitetima napravili pomak za razvoj filmske industrije u Srbiji.

Uz najavu da se vraća Kan u Vrnjačku Banju, i da se dosta toga uradilo kako bi se vratio stari i dodao novi glamur ovom festivalu, Marko Jovičić, izvršni producent i reditelj festivala, istakao je da je ovogodišnji promotivni tim sastavljen od popularnih glumaca.

„Sa namerom da se što više približimo publici, nastojimo da okupimo što veći broj ličnosti koje su značajne u našoj kinematografiji, tako da smo ove godine napravili promo tim na čelu sa Mikijem Manojlovićem. Publika voli glumce, i jedini način da je pridobiješ je taj da poznatim glumcima kojima su oni očarani iz serija i filmova pronađemo način da dopremo i do mlađih i do starijih, kako bi oni došli na festival. Ove godine biće napravljen improvizovani filmski set, tako da će publika moći uz pomoć kustosa koji će ih voditi da vidi kako izgleda snimanje jedne scene. Prethodne godine imali smo velika očekivanja i strah da li će biti ispunjeni. Ove godine sam siguran da smo spremni na korak dalje, da nadmašimo i sopstvena nadanja. Biti deo ovakve manifestacije je čast, ali i izazov koji podrazumeva okupljanje najboljih u srpskoj kinematografiji na jednom mestu. Najviše me raduje zainteresovanost mladih ljudi i njihovo prisustvo na Festivalu, jer verujem da među njima stasavaju budući scenaristi, reditelji i glumci. Naš zadatak je da im osvetlimo put.“

U ime glavnog pokrovitelja festivala, kompanije „Gorki list“, prisutnima se obratila Aleksandra Dogančić, koja je istakla da je „Gorki list“ kao brend veoma ponosan što je već duži niz godina uz ovaj prestižni festival. Takođe, dodala je da kao verni poštovaoci umetnosti žele da daju svoj doprinos svim vizionarima koji sa puno strasti i ljubavi rade svoj posao, i da na taj način nastavimo da negujemo kulturni kvalitet koji poseduje naša zemlja.

Glumci Rade Ćosić i Rok Radiša prvi put u karijeri predstaviće se kao scenaristi (reč je o filmovima „Ko živ, ko mrtav“ i „Momak i devojke“), a na konferenciji su izjavili da je njihov motiv da ohrabre i druge glumce da se upuste u avanturu pisanja filmskih priča.

Festival je poslednjih godina prepoznat i po sjajnim skečevima. Od pre nekoliko godina ova glamurozna manifestacija u čast idejnih tvoraca filmske produkcije u Srbiji ima kao najavu simpatične igrane skečeve uz učešće naših najpoznatijih glumaca. Još nam je u sećanju Mira Banjac u prošlogodišnjoj ulozi vođe ogranka La casa de papel, ove godine u čast novih petnaest ostvarenja filmske umetnosti, producenti festivala su nas obradovali novim skečom u režiji Marka Jovičića sa Mikijem Manojlovićem u ulozi selektora scenarija u Squid Game-u. Miki Manojlović, Ljiljana Stjepanović, Mirka Vasiljević, Marina Ćosić, Milan Prljeta, Miroljub Turajlija, Rade Ćosić, Branislav Tomašević, Bora Nenić, Jovana Radosavljević će nas nasmejati do suza, ali i podsetiti na prošlogodišnje skandale i staviti do znanja da ove godine nema odustajanja, kako je i sam slogan festivala. S nestrpljenjem očekujemo početak za „Zlatno pero Gordana Mihića“ jer Kan u Srbiji može da počne.

Gledajući i analizirajući filmove i scenarija ovogodišnji žiri koji čine Nataša Drakulić, Saša Radojević i Srđan Dragojević dodeliće Prvu, Drugu i Treću nagradu za scenario, pokrovitelj Festivala, kompanija „Gorki list“ dodeliti nagradu publike, dok će „Telekom Srbija“ dodeliti nagradu „Marko Živić“ za najboljeg mladog glumca Festivala.

Pokrovitelji Festivala koji je jedan od retkih u svetu posvećen isključivo filmskom scenariju su: Filmski centar Srbije, Kulturni centar Vrnjačka Banja, Opština Vrnjačka Banja, Turistička organizacija Vrnjačka Banja, Gorki list, Telekom Srbija, Apollon, Bojkovčanka, Grand kafa, Hotel Tonanti, Hotel Pegaz.

Prateći program 47. Festivala filmskog scenarija činiće Letnja škola filmske dramaturgije „Slobodan Stojanović“, Letnja škola filmske kritike, promocije knjiga, tribine, izložbe, Simpozijum na temu „Gordan Mihić – Hroničar margine“, posvećen delu jednog od naših najznačajnijih filmskih i televizijskih scenarista, filmovi iz pratećeg programa, Program preko plota i koncerti.

Kulturni centar Vrnjačke Banje