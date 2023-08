DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

U toku su javni pozivi u okviru prvog ciklusa aktivnosti na projektu Reintegracija II za podršku teže zapošljivim kategorijama stanovništva, komponenta – ekonomska podrška:

1. Prvi javni poziv za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi korisnici povećali svoje kompetencije i imali bolji položaj na tržištu rada. Javni poziv je otvoren do 22.08.2023. godine

2. Drugi javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica – korisnika projekta. Subvencija se izabranim poslodavcima obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašina i materijala, u visini do 3.750,00 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu. Javni poziv traje do 15.08.2023. godine

3. Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca.

Javni poziv traje do 22.08.2023. godine Sva dokumenta potrebna za prijavu kao i tekstovi javnih poziva nalaze se na sajtu projekta Reintegracija II – www.reintegracija.net Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do datuma završetka javnog poziva. Ukupna vrednost projekta za Grad Kruševac iznosi 145.300,00 eura. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo su dostupne na sajtu projekta – www.reintegracija.net, ali i Grada Kruševca. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda. Projekat je podržan od Grada Kruševca i finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.