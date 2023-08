METEOS: U ČETVRTAK TOKOM DANA MOGUĆI KRATKOTRAJNI PLJUSKOVI

U četvrtak sunčani intervali uz promenljivu oblačnost i dodatni dnevni razvoj oblaka sa mogućom kratkotrajnom kišom i ređim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Slaba kiša je moguća i ujutru ponegde, a zatim i sredinom dana i popodne. Nešto veća šansa za pljuskove je popodne na istoku i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 19°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 26°C. Uveče suvo.

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak, ali i dalje ispod proseka za ovo doba godine. U zapadnim, centralnim i južnim predelima biće slabog dnevnog razvoja oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

Za vikend sunčano i postepeno toplije. Od nedelje ponovo vrućina u svim krajevima i dnevna temperatura iznad 30°C.