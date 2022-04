METEOS: U SRBIJI OD PONEDELJKA POVRATAK PROLEĆA

U ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju, na severu sunčano, a na jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 11°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi i toplije nego u nedelju. Vetar slab južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna dnevna oko 14°C.

U utorak duži sunčani peridi i znatno toplije u sivm krajevima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 20°C.

U sredu toplo sa dužim sunčanim periodima, a krajem dana naoblačenje i kiša na jugozapadu i jugu.