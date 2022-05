METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I JOŠ MALO TOPLIJE

U ponedeljak pretežno sunčano sa malo oblaka i toplije nego u nedelju za nekoliko stepeni. Popodnevni razvoj oblaka se očekuje u jugozapadnim i južnim predelima gde je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim predelima suvo i vrlo toplo. Vetar slab promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 23°C.

U ponedeljak u Kruševcu duži sunčani periodi i toplije. Vetar slab promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 20°C.

U utorak takođe toplo, ali popodne uz naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu Srbije. Na jugu ostaje suvo do večernjih sati. Vetar ujutru slab promenljiv, a popodne na severu umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 18°C, a maksimalna dnevna od 25°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije. Uveče povremena kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U sredu i četvrtak malo svežije sa sunčanim periodima. U drugoj polovini sedmice sunčano i ponovo sve toplije.