OSCILACIJE TEMPERATURA NAJVIŠE UTIČU NA KRVNI PRITISAK

Prethodnih dana bilo je kod građana dosta kolapsnih stanja i nesvestica. Varijacije temperature od jutarnje do dnevne, koje idu i preko 15 stepeni, mnogima donose probleme jer imaju oscilacije krvnog pritiska. Pacijenti koji boluju od hipertenzije u ovo vreme godine se žale na snižene vrednosti a to dovodi do nesvestica i kolapsa.

Teži pacijenti imaju daleko ozbiljnije probleme koje moraju da rešavaju uz pomoć lekara.

“Maj je mesec kada se pacijenti javljaju zbog sniženog krvnog pritiska a zimsko vreme na prelasku novembra u decembar kada se pritisak vraća na normalne vrednosti”, objašnjava kardiolog KBC “Dragiša Mišović”.

Prema njegovim rečima sada se često savetuje da se doze lekova prepolove i da pacijenti i sugrađani koji ne piju lekove prilagode novonastaloj klimatskoj situaciji.

“Potrebno je prilagoditi garderobu i ne oblačiti se preterano, da se nosi flašica vode sa sobom. Ako preko dana, na visokim temperaturama, građani osete neke promene najbolje je da bar na kratko stanu u hlad, da ta niža temperatura deluje povoljno na kardiovaskularni sistem i krvne sudove i ako su u prilici da popiju malo tečnosti”, savetuje dr Evgenij Lebedinski.

