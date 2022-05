DA LI ĆE RAST CENA DUVANSKIH PROIZVODA SMANJITI BROJ PUŠAČA??

U bliskoj budućnosti može se očekivati dalji rast cena duvana i duvanskih proizvoda i to bi trebalo da smanji broj pušača u našoj populaciji. I pored značajnog smanjenja broja pušača, Srbija je i dalje u samom vrhu Evrope, a po procentu žena koje puše zauzimamo drugo mesto u svetu. Prosek u EU je za deset odsto manji.

Domaćinstva u kojima žive pušači skoro desetinu svojih prihoda odvajaju na ovaj porok. Pored toga, pokazalo se da s troškovima za cigarete, rastu i troškovi za alkoholna pića, za barove i restorane. Kada se sve to sabere dolazimo do toga da ta domaćinstva imaju značajna izdvajanja na takozvane neproduktivne troškove, što još dodatno smanjuje potencijal domaćinstava za rast prihoda. A gde se više troši na cigarete, manje se troši na hranu, garderobu i obrazovanje, pa samim tim i na mogućnost veće zarade. To sve pokazuju istraživanja koja u Srbiji sprovodi Institut ekonomskih nauka, u okviru svetskog programa za smanjenje pušenja filantropske fondacije “Blumberg”.

Na osnovu brojnih istraživanja u svetu pokazalo se da je najveći motivator da ljudi prestanu da puše – podizanje cena duvanskih proizvoda. “Naša istraživanja su pokazala da, pored tih nepovoljnih efekata na potrošnju, dolazi i do značajnog efekta na zdravlje, kao i na potencijal za zarade, jer se štedi na obrazovanju”, navodi dr Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. On podseća da je poslednjih 15 godina stopa prevalencije u Srbiji opala sa 50 na 37 odsto pušača, što je značajno smanjenje. Istovremeno, kaže , smanjio se i intenzitet pušenja – u proseku se po domaćinstvumesečno troši osam paklica cigareta manje.

Ističe i da je ovaj efekat veći što su zarade manje. Povećanje cene cigareta od 10 odsto smanjuje potrošnju za 7 odsto. Kod najsiromašnijih to ima mnogo veći efekat – smanjuje broj pušača za čak 11 odsto. Ukazuje i na to da je pandemija kovida 19 u velikoj meri izazvala povećanje stresa kod stanovništva, što je dovelo do blagog trenda povećanja prevalencije pušenja. Ipak, po završetku pandemije očekuje se da će se pad broja pušača dalje nastaviti. Zubović kaže da se širom Evrope radi na tzv. denormalizaciji pušenja u svakom obliku, i da će taj trend neizbežno doći i do Srbije.

Izvor: rts.rs