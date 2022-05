CRVENA ZVEZDA NOSI TRI BODA IZ KRUŠEVCA (0:1)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Kruševcu ekipu Napretka sa 1:0 u meču šestog kola plej-ofa Superlige Srbije. Izabranici Dejana Stankvića došli su tako do nove bitne pobede u plej-of fazi, golom Ohija.

Zvezda je pobedom u Kruševcu došla do 97. boda u Superligi Srbije i na korak su od odbrane titule u domaćem prvenstvu. Napredak, koji uvek važi za nezgodnog rivala u Kruševcu, držao se do 33. minuta, kada su crveno-beli uspeli da slome njihov otpor. Katai je uposlio Ivanića, usledila je loša intervencija odbrane domaćih, lopta je stigla pravo do Ohija, koji nije imao težak zadatak da je prosledi u mrežu domaćih. Zvezda je na pauzu za poluvreme odnela prednost od 1:0, a ispostaviće se kasnije da je pogodak Ohija ujedno bio i jedini na meču. Zatresao je Gajić u drugom delu utakmice mrežu domaćih, ali je on poništen zbog prethodnog ofsajda u kojem se našao fudbaler Crvene zvezde.

Uprkos uzbuđenjima u drugom delu meča, promene rezultata nije bilo.