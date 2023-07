METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I JAKA VRUĆINA

U ponedeljak sunčano i ponovo jaka vrućina. Popodne slab lokalni razvoj oblaka koji dolaze sa zapada. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 34°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i jaka i vrućina. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 38°C.

U utorak na jugu Srbije ekstremna vrućina i temperatura čak do 42°C, dok će na severu Vojvodine biti 10.-ak stepeni niža, malo iznad 30°C. Vetar slab južni i jugozapadni, a na severu Srbije severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 25°C, a maksimalna od 32°C na severu do 42°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi na severu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od 24°C do 32°C.

Između utorka i srede treba očekivati jače lokalne pljuskove i nepogode, a u sredu sledi osveženje prema današnjoj prognozi.