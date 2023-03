METEOS: U PETAK VRLO TOPLO, U KRUŠEVCU I DO 25°C

U petak sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, u mnogim mestima do 25°C, a ponegde do 27°C. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 11°C, a maksimalna od 21°C u Vranju do 27°C u Prijepolju. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 15°C.

U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo Vetar slab slab istočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 6°C, a maksimalna do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 12°C.

U subotu naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu većini krajeva uz manji pad temperature. Mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 15°C na severu Vojvodine do 20°C na jugu Srbije. Uveče na severu razvedravanje, a u centralnim i južnim predelima kiša koja odlazi na jugoistok. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

U nedelju duži sunčani periodi i prijatno toplo tokom dana uz umeren jugoistočni vetar popodne. U ponedeljak naoblačenje sa kišom i jače zahlađenje uz pad temperature u toku dana. Uveče i u noći ka utorku granica snežnih padavina se spušta na oko 800 mnv. U utorak u svim krajevima znatno hladnije sa kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom. Od srede porast temperature.