METEOS: U PETAK JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA DO 30°C

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i znatno toplije nego u četvrtak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 27°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 22°C.

U petak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. Vetar slab promenljiv ili južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 15°C.

U subotu pretežno sunčano i još malo toplije, malo iznad 30°C u većini predela. U subotu krajem dana i u noći ka nedelji je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova, najpre na severu Srbije. U nedelju niža i prijatnija temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima na severu, a u jugozapadnoj i južnoj Srbiji sa mogućom prolaznom kišom popodne.

U ponedeljak uz slabu prolaznu oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Samo na jugozapadu zemlje više oblačnosti sa mogućom kišom tokom dana. U utorak slaba do umerena oblačnost sa pojavom prolazne kiše ali i sunčanim intrervalima tokom dana.