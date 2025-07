NASTAVLJA SE SUNČANO VREME, PAD TEMPERATURE SREDINOM NEDELJE

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na severu i zapadu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom uz manji pad temperature. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, tokom dana u kratkotrajnom pojačanju. Jutarnja temperatura od 17 do 24, a najviša dnevna od 32 na severu do 40 stepeni na jugu i istoku Srbije. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 95%, lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Temperatura od 20 do 38°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti i intenzivniji praćeni velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, a u zoni pljuskova i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom, dok će se samo na jugu i istoku veći deo dana zadržati suvo i dalje toplo vreme. Vetar umeren i jak, iznad većeg dela jugozapadni, na severu i zapadu severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša od 27 na severozapadu do 37 stepeni na jugu i istoku Srbije. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 85%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 95%

U utorak u Kruševcu sunčano, sa malo oblaka. Temperatura od 20 do 36°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 21 do 25 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

U sredu u Kruševcu uglavnom oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima i uz pad temperature. Jutarnja temperatura 18, maksimalno oko 25°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu sunčano sa malo oblaka, ali prijatno toplo. Temperatura od 13 do 26°C.

Prognoza vremena za narednih pet dana u Srbiji od 11. do 15. jula 2025.: Pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. Od ponedeljka (14.07.) promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

U petak u Kruševcu sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo. Temperatura od 15 oko 27°C.

U subotu u Kruševcu sunčano sa malo oblaka, uz ponovni porast temperature. Temperatura od 16 do 30°C.

U nedelju u Kruševcu uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura 19, maksimalno oko 33°C.

Izvor: rts.rs (Srbija) i vremeradar.rs (Kruševac)