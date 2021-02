METEOS: U NEDELJU MALO HLADNIJE, OD 0 DO 8°C

U nedelju još malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. U većini predela suvo, a samo je na zapadu i jugozapadu Srbije moguća pojava kratkotrajne susnežice u nižim predelima i snega u planinama. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 6°C u Užicu do 11°C u Negotinu.

U nedelju u Kruševcu malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 8°C.

U ponedeljak ujutru slab mraz i hladno tokom dana uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. U utorak i sredu takođe slab mraz ujutru, ali tokom dana postepeno toplije, posebno u sredu kada će temperatura dostići 15°C.