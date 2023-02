METEOS: U NEDELJU I PONEDELJAK OBLAČNO I SA KIŠOM

U nedelju u Srbiji hladnije sa kišom, susnežicom i snegom na severu i zapadu, a na jugu i istoku Srbije znatno toplije i suvo. Postojaće velika temperaturna razlika između severa i juga Srbije zbog prisustva uske frontalne zone iznad centrlanih predela Srbije koja deli hladni i topli vazduh. Vetar umeren severnih pravaca, a na jugu Srbije jak južni i jugozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 9°C na jugu, a maksimalna od 3°C na severu do čak 20°C na jugu. Uveče susnežica i sneg u zapadnim i severnim krajevima, a na jugu kiša. Temperaturu u 22 sata od 0°C na severu do 10°C na jugu Srbije.

U nedelju u Kruševcu i dalje toplo za ovo doba godine na jugu Srbije uz promenljivu oblačnost sa kratkotrajnom kišom. Krajem dana zahlađenje i kiša. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, krajem dana severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko 8°C, a maksimalna oko 12°C.

U ponedeljak u Srbiji pretežno oblačno sa povremenom kišom na jugu i istoku Srbije, a na zapadu i severu sa susnežicom i vlažnim snegom ponegde. Biće i suvih intervala, a oblačnost se premešta od jugozapada ka severu i severoistoku uz sporadične padavine. Vetar severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -1°C na severu do 4°C na jugu, a maksimalna od 2°C na severozapadu do 10°C na jugu Srbije. Uveče kiša na jugu i susnežica i sneg na zapadu i severu. Temperaturu u 22 sata od 0°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu hladnije nego u nedelju i oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko 1°C, a maksimalna oko 5°C.

U utorak manji porast temperature i suvo u prvom delu dana, a kasnije popodne i uveče kiša dolazi sa juga i premešta se ka severu Srbije. Vetar severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -1°C na severu do 4°C na jugu, a maksimalna od 4°C na severu i zapadu do 10°C na jugu Srbije. Uveče kiša, susnežica i sneg. Temperaturu u 22h od 1°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U sredu oblačno sa kišom povremeno.