METEOS: U UTORAK OBLAČNO I SUVO TOKOM DANA, UVEČE KIŠA

U noći ponedeljak na utorak padaće kiša, susnežica i sneg. Padavinska zona se premešta od jugozapada ka severu Srbije i u utorak ujutru padavine prestaju. U utorak manji porast dnevne temperature uz oblačno, ali suvo vreme u većem delu dana. Kasnije popodne kiša zahvata jug Srbije i premešta se ka centralnim predelima u noći ka sredi. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na severu do 4°C na jugoistoku, a maksimalna od 4°C na severu i severozapadu do 14°C na jugu Srbije, u Vranju i Dimitrovgradu. Uveče kiša u južnim predelima, u ostalim suvo. Temperaturu u 22 sata od 2°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U utorak u Kruševcu oblačno i suvo u većem delu dana. Uveče se očekuje kiša. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko -1°C, a maksimalna do 6°C.

U sredu oblačno i malo toplije. Kratkotrajna kiša je moguća ujutru, zatim bi bilo suvo sredinom dana i popodne, a uveče se očekuje kiša u jugozapadnim i zapadnim predelima i premešta se ka ostalim krajevima u noći ka četvrtku. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 6°C do 9°C. Uveče kiša u jugozapadnim i zapadnim predelima, a u noći ka četvrtku i u ostlaim krajevima. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 6°C.

U petak i subotu veći deo dana suvo i ređa pojava kratkotrajne kiše. U nedelju malo hladnije sa prolaznom kišom, susnežicom i snegom u toku jutra, a popodne suvo.