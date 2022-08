METEOS: U KRUŠEVCU U NEDELJU SUNČANO I TOPLO

U nedelju sunčano i vrlo toplo, ali za stepen-dva manja vrućina nego u subotu. Krajem dana se očekuje naoblačenje na zapadu i severu Srbije koje će uveče usloviti lokalne pljuskove i koje će se premeštati u toku noći ka ponedeljku na istok i ostale krajeve. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 21°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, a maksimalna do 34°C.

U ponedeljak nekoliko stepeni manja temperatura uz razvoj promenljive oblačnosti tokom dana sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 20°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče moguća kiša na zapadu i krajnjem jugoistoku Srbije. U ostalim predelilma suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 24°C.

Početkom sedmice zadržava se toplo vreme uz razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana ali sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U utorak i sredu češća pojava oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima u centralnim i južnim predelima, a na severu Srbije slabije izražena prolazna oblačnost sa dužim sunčanim periodima uz pretežno suvo vreme. U četvrtak prepodne pretežno sunčano uz postepeni razvoj oblačnosti na severu i zapadu Srbije. Ovo naoblačenje koje stiže sa severozapada zahvatiće većinu predela do kraja dana osim krajnji jug i jugoistok Srbije gde ostaje sunčano. Kasnije popodne, predveče i u noći ka petku kiša i pluskovi sa grmaljvinom prvo u zapadnim i jugozapadnim, a onda i u severnim i centralnim krajevima Srbije. Maksimalne temperature u ovom periodu oko ili malo ispod 30°C.