NAPREDAK VODIO 0:2, PA IZGUBIO OD RADNIČKOG U NIŠU

Fudbaleri niškog Radničkog savladali su kruševački Napredak sa 3:2 (1:2) posle velikog preokreta i prave drame na stadionu Čair.

Radnički je ostao sa igračem manje već u trećem minutu nakon isključenja Jamkana. Senegalac je srušio Bojana Matića nakon što je izgubio loptu i morao je ranije u svlačionicu. Uspeli su to Čarapani da iskoriste i preko Krstića i Bastajića u roku od 60 sekundi povedu sa 2:0. Ipak, to nije bilo dovoljno da se na Čairu upiše pobeda Kruševljana.. Napredak je u 12. takođe dobio crveni karton. Strelac drugog gola Bastajić je lakom udario Nikolu Aksentijevića, što je otvorilo prostor Radničkom da se vrati. Do poluvremena je Saša Marjanović uspeo da smanji zaostatak domaćina i najavi spektakl u drugom poluvremenu. Isti igrač je i u 55. minutu poravnao rezultat, a konačan preokret i tri boda Radničkom doneo je Nikola Štulić golom u 81. minutu utakmice.