METEOS: U ČETVRTAK UJUTRU MRAZ, TEMPERATURA OD -9 DO +3°C

U četvrtak ujutru jači mraz i ponegde magla. Tokom dana hladno uz sunčane periode, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na sredu. Popodne dolazi do naoblačenja u Vojvodini koje se širi ka zapadnoj i centralnoj Srbiji uveče. Vetar slab do umeren jugoistočni i južni. Pritisak iznad normale i u padu. Minimalna temperatura od -11°C do -3°C, a maksimalna od 0°C na jugu Srbije do 5°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C na jugu do 4°C u Beogradu.

U četvrtak u Kruševcu ujutru mraz. Tokom dana hladno uz sunčane periode, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na sredu. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -9°C, a maksimalna do +3°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata u minusu.

U petak ujutru slabiji mraz, a ponegde na severu će izostati. Doći će do značajnog otopljenja tokom dana u većini krajeva uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -4°C na jugu do 3°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C na jugu do 6°C u Beogradu.

Za vikend sledi dalje otopljenje uz umerene južne vetrove i povremenu kišu. U subotu se očekuje kiša u severnim i centralnim predelima, a nedelju je moguća mestimična kiša i u ostalim krajevima. U ponedeljak i utorak takođe toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom. Zahlađenje se očekuje u sredu i četvrtak kada je moguće da kiša pređe u sneg.