METEOS: U ČETVRTAK TOPLO, DO 29°C U KRUŠEVCU

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo popodne uz slab lokalni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab južnih pravaca ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 16°C do 22°C.

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo popodne. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 18°C.

U petak pretežno sunčano i vrlo toplo uz malo oblaka popodne na severu i jugozapadu Srbije. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 17°C, a maksimalna dnevna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

Od vikenda malo niža i prijatnija temperatura uz dnevni razvoj oblaka i moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ovo blaže osveženje stiže sa severozapada. Veći deo iduće sedmice pretežno sunčano i toplo uz popdnevni razvoj oblaka i ređu pojavu lokalnih pljuskova, pre svega na zapadu i jugozapadu Srbije.