METEOS: U ČETVRTAK SVEŽIJE, U KRUŠEVCU DO 26°C

U četvrtak sveže jutro i prijatno vreme tokom dana uz duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Temperatura ispod proseka za kraj jula. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U četvrtak u Kruševcu svežije vreme uz sunčane periode sa dnevnim razvojem oblaka. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 20°C.

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Po Vojvodini će biti slabo izražene prolazne oblačnosti. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

U subotu i nedelju sunčano i sve toplije uz vrućinu. U nedelju krajem dana su mogući lokalni pljuskovi na severu Srbije. U ponedeljak malo niža i prijatnija temperatura, ispod 30°C uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove.