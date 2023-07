METEOS: U PETAK JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Ujutru će po Vojvodini biti malo oblaka koji brzo odlaze na severoistok, a popodne se u zapadnoj Srbiji očekuje slab lokalni razvoj oblaka. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, a popodne jugozapadni i zapadni. Pritisak malo iznad normale i u blagom padu, pa će krajem dana biti oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 24°C.

U petak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni, popodne zapadni. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 31°C. Uveče suvo.

U subotu još toplije i pretežno sunčano uz lokalni dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugozapadni ili promenljivog pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 26°C.

U nedelju vrlo toplo uz duže sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Popodne i krajem dana se očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom na severu Srbije, a zatim i na zapadu. U ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove.