METEOS: U ČETVRTAK PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

U četvrtak duži sunčani periodi i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 21°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 28°C.

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 26°C.

U petak pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.

U subotu sunčano i jaka vrućina, a maksimalne temperature iznad 35°C. U nedelju svega nekoliko stepeni niža temperatura uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Iduće sedmice i dalje vrlo toplo, ali ipak sa nešto manjom vrućinom od 30°C do 35°C.