METEOS: U ČETVRTAK OBLAČNO, POVREMENO I SA KIŠOM

U četvrtak oblačno sa kišom povremeno, a samo na višim planinama iznad 1200 mnv sa snegom. Kišna zona se premešta ka severu Srbije, tako da kiša prestaje sredinom dana u južnim i centralnim krajevima. Ali, uveče dolazi do novog naoblačenja sa kišom na jugu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 6°C u Negotinu do 11°C u Vranju. Uveče kiša na jugu, a na severu suvo. Temperatura u 22 sata od 3°C do 5°C.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa kišom ujutru, zatim suvo sredinom dana i popodne, a uveče ponovo kiša. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 7°C.

U petak oblačno sa kišom u većini predela, a samo na severu Vojvodine suvo. Više kiše biće u jugozapadnim i centralnim predelima, a sneg će padati samo na planinama iznad 800 mnv. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče kiša, osim po Vojvodini i na krajenjm jugu Srbije. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U subotu na severu pretežno suvo i malo toplije, a u zapadnim i centralnim predelima sa kišom povremeno. U nedelju par stepeni niža temperatura sa kratkotrajnom kišom u zapadnim i južnim predelima, a na planinama sa slabim snegom. U ponedeljak malo toplije.