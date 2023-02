METEOS: U ČETVRTAK MRAZ, MINIMALNA TEMPERATURA U KRUŠEVCU -9°C

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano uz par stepeni veću dnevnu temperaturu u odnosu na sredu. Samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno u prvom delu dana, a popodne promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočnih pravaca, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -3°C, a maksimalna od -1°C u Dimitrovgradu do 3°C u Beogradu i Kragujevcu. Uveče hladno i suvo sa mrazem uz temperaturu u 22h od -6°C do -2°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu mraz, a tokom dana sunčano. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -9°C, a maksimalna 2°C. Uveče suvo sa temperaturom u 22h oko -4°C.

U petak ujutru mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano u većini predela. Vetar slab severoistočni i istočni, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 1°C do 4°C. Uveče suvo sa slabijim mrazem uz temperaturu u 22h od -4°C do -1°C.

U subotu ujutru mraz, a tokom dana suvo i malo toplije nego u petak. Pre podne sunčano, a popodne na severu naoblačenje koje se do kraja dana premešta ka jugu Srbije. U nedelju oblačnije vreme uz pojavu kratkotrajne kiše, susnežice i snega. Od ponedeljka suvo sa sunčanim periodima uz dalji porast temperature.