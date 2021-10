METEOS: SVEŽIJE I OBLAČNO, POVREMENO KIŠA

U četvrtak još hladnije i pretežno oblačno sa kišom povremeno u većini predela. Više padavina biće u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima, a najmanje na jugu Banata. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu olujni sa udarima do 100 km/h. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 13°C do 16°C.Uveče oblačno sa kišom. Temperature u 22h od 11°C do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu svežije i oblačno sa kišom povremeno. Vetar umeren istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 15°C.

U petak još malo hladnije i oblačno sa kišom povremeno u većini predela. Na višim planinama iznad 1500 mnv će padati susnežica i sneg. Duvaće umeren vetar istočnihpravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 10°C do 14°C.

Za vikend hladno sa kišom mestimično, a na višim planinama sa snegom iznad 1400 mnv. Vetar će oslabiti u košavskom području.