METEOS: SUNČANO I VRLO TOPLO U SREDU

U sredu sunčano i još toplije nego u sreda. Biće sunčano, vrlo toplo i sparno uz temperature oko ili malo iznad 32°C. Vetar slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 35°C na jugozapadu Srbije. Uveče suvo i prijatno toplo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 25°C.

U sredu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo tokom dana. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna do 33°C. Uveče suvo i prijatno toplo.

U četvrtak sunčano i vrućina. Biće vrlo toplo i sparno uz temperature oko ili malo iznad 33°C. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 20°C, a maksimalna od 31°C do 35°C na jugozapadu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 26°C.

Petak će biti najtopliji dan tokom nedelje. Biće sunčano, sparno uz velike vrućine sa maksimalnim temperaturama koje u pojedinim mestima mogu dostizati 36-37°C.

Za vikend i u ponedeljak promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom uz znatno niže i prijatnije temperature.