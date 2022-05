METEOS: SUNČANO I TOPLIJE, TEMPERATURA DO 23°C

U sredu sunčano i toplije u odnosu na utorak uz slab prolazni dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem severu, istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 21°C na jugoistoku do 25°C u severnim i zapadnim predelima. Temperatura u 22 sata od 13°C do 17°C.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i toplije nego u utorak uz razvoj slabe prolazne oblačnosti tokom popodneva. Vetar slab promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 14°C.

U četvrrtak sunčano i još toplije uz popodnevni razvoj oblačnosti samo na zapadu i jugozapadu Srbije uz pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova na tom području. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale.

U petak i subotu razvoj jače oblačnosti sa češćom pojavom kiše i pljuskova u zapadnim i jugozapadnim predelima uz niže temperature tokom dana. U ostalim predelima manja šansa za padavine. U nedelju razvedravanje u svim krajevima i pretežno suvo. U ponedeljak još jedno prolazno naoblačenje sa mogućom kratkotrajnom kišom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Od utorka sunčano i toplo.