METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO VREME SA POVREMENOM KIŠOM

U utorak se nastavlja promenljivo vreme sa smenom suvih i kišnih intervala. Biće i takozvane žute kiše, tj. kiše sa peskom koji dolazi na visini iz severne Afrike tj. iz Sahare. Popodne može biti sunčanih intervala, najpre na zapadu Srbije. Temperatura je u porastu. U košavskom području će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 20°C na severu Vojvodine do 26°C na jugoistoku Srbije, u Pirotu. Uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 14°C do 17°C.

U utorak u Kruševcu toplo i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna do 24°C. Uveče suvo.

U sredu promenljivo oblačno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda uz moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. U košavskom području će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, ali u slabljenju i prestaje krajem dana. U ostalim krajevima vetar slab do umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 19°C u Negotinu do 24°C u centralnoj Srbiji. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 12°C do 16°C.

U četvrtak malo svežije i oblačno sa kišom povremeno. U petak i za vikend toplije sa dužim sunčanim periodima i ređom pojavom lokalnih pljuskova popodne.