METEOS: OBLAČNO, SA KIŠOM POVREMENO, ALI TOPLO

U sredu naoblačenje sa kišom se premešta sa severozapada ka jugoistoku Srbije i donosi prolaznu kišu većini krajeva. Sneg je moguć samo u planinskim predelima iznad 1000 mnv. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, a zatim severozapadni tokom dana. Pritisak oko normale na severu i ispod normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od 0°C na severu Vojvodine do 5°C u centralnim i južnim predelima Srbije, a maksimalna od 4°C u Subotici do 9°C u Pirotu. Uveče suvo na severu i zapadu Srbije, a kiša će još padati u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 2°C do 4°C.

U sredu u Kruševcu oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab, ujutru istočni, a popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 7°C. Uveče slaba kiša i oko 5°C u 22 sata.

U četvrtak oblačno uz ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše u centralnim i južnim predelima, a na planinama sa malo snega pre podne. Zatim suvo u svim krajevima, a mogući su i kratkotrajni sunčani intervali popodne na severu i zapadu Srbije. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U petak, poslednjeg dana ove godine, znatno toplije od proseka uz prolazno naoblačenje koje može uzrokovati retku pojavu kratkotrajne kiše u severnim i centralnim predelima. U Novogodišnjoj noći suvo i u većini predela bez mraza. Biće to relativno topla Novogodišnja noć. Prvih nekoliko dana Nove godine suvo i malo toplije od proseka uz slab jutarnji mraz u nedelju i ponedeljak, 2. i 3. januara. U utorak je moguće naoblačenje sa kišom.