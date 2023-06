METEOS: OBLAČNO SA ČESTOM KIŠOM I LOKALNIM PLJUSKOVIMA

U četvrtak pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Očekuje se količina od 10 do 40 lit/m2 za 24 sata. Biće znatno svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče oblačno i vrlo sveže sa kišom. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna do 21°C. Uveče kiša.

U petak pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće znatno svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče oblačno i vrlo sveže sa slabom povremenom kišom. Temperatura u 22 sata od 14°C do 17°C.

U subotu i dalje česta pojava kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Temperatura znatno ispod proseka za ovo doba godine. Od nedelje sve više sunčanih časova i toplije uz sve manju šansu za kišu. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo ili vrlo toplo vreme uz konačno letnje temperature, oko 30°C.