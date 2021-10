METEOS: OBLAČNO I VRLO HLADNO U PETAK

U petak oblačno i vrlo hladno za ovo doba godine sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će biti sunčanih intervala. Na planinama iznad 1000 mnv će padati sneg. Najviše padavina biće na jugu Srbije, a idući ka severu sve manje. Vetar slabseverni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°Cna severu do 7°C u Negotinu, a maksimalna od samo 5°C na jugu Srbije do 13°Cna severu Vojvodine. Uveče kiša povremeno, a suvo samo u severnim i centralnim predelima Vojvodine. Temperature u 22h od 4°C do 8°C.

U petak u Kruševcu oblačno i vrlo hladno za ovo doba godine sa kišom. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 7°C. Uveče hladno sa kišom.

U subotu i dalje hladno i pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim i južnim predelima. Kišna zona se postepeno pomera ka jugu. Po Vojvodini se očekuju sunčani intervali, a na planinama iznad 1000 mnv susnežica i sneg. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije do 15°Cna severu Vojvodine.

U nedelju porast temperature sa sunčanim periodima na severu, a na jugu oblačnije sa slabom kišom koja prestaje tokom dana. Od ponedeljka sledi dalje postepeno otopljenje sa sve više sunčanih sati, pa bi iduće sedmice bilo znatno toplije nego ove i pretežno sunčano uz maksimalne temperature oko 20°C od srede.